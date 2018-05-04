CNN Türk'te yeni müdür belli oldu!

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Yayın Grubu'na satılmasının ardından yeni bir ayrılık daha gerçekleşti. CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ile yollar ayrıldı. Aktaş, bu göreve 8 Aralık 2015 tarihinde getirilmişti.



YENİ GENEL MÜDÜR BORA BAYRAKTAR



Erdoğan Aktaş'ın ayrılığının ardından CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar oldu.