CNN Türk'te yeni müdür belli oldu!
Demirören Yayın Grubu'nun Doğan Medya'yı satın almasını ardından yaşanan değişiklikler peş peşe gelmeye başladı. Erdoğan Aktaş'ın ayrılığının ardından CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar oldu.04 Mayıs 2018 Cuma 16:42
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Yayın Grubu'na satılmasının ardından yeni bir ayrılık daha gerçekleşti. CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ile yollar ayrıldı. Aktaş, bu göreve 8 Aralık 2015 tarihinde getirilmişti.
YENİ GENEL MÜDÜR BORA BAYRAKTAR
Erdoğan Aktaş'ın ayrılığının ardından CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar oldu.
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