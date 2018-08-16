CNN: Trump'ın stratejisi çöktü, Kazanıyorlar

CNN International muhabiri Nick Paton Walsh, NATO ve Afgan güçlerinin zorlu savaşta başarı elde edemeyeceğini belirterek, "Trump'ın Afganistan stratejisi çöktü, Taliban kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Taliban'ın yoğun saldırılar başlattığı Gazne kentinde, Afgan güvenlik güçleri ağır kayıplar verdi. Taliban'ın saldırıları sonrası, ABD'nin 17 yıllık Afganistan işgali ve Trump'ın başarısız stratejisi yeniden gündeme getirildi.

CNN International'da bir analiz kaleme alan Nick Paton Walsh, Afganistan'da askeri olarak zafer ışığının olmadığını belirterek "ABD ve NATO müttefikleri yaklaşık 10 yıl önce asker sevk etme yoluna gitti. Bu bir daha olmadı. Çok sayıda kayıp veren Afgan güvenlik güçleri ise kaybedilen toprakları kazanmada başarısız oldu. Burada görülmesi gereken, Afganistan'da askeri zafer belirtisinin olmadığıdır. İsyan, metastasis (hastalığın vucüdün diğer bölgelerine yayılması) gibi yayılıyor ve DEAŞ'a destek sağlıyor, Afgan hükümetinin meşruiyetini baltalıyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın müzakere yolunu tercih etmesini olumlu olduğunu belirten Walsh, "ABD ve müttefikleri müzakerelerde 'zafer' olmayacağı konusunda samimi olmalılar. Taliban, Batı'nın yorgun olduğunu çok iyi biliyor" vurgusunu yaptı.

ABD: TALİBAN İLE MÜZAKERELERE HAZIRIZ

ABD, Afganistan'da 17 yıl süren işgali sonlandırmak için Taliban ile doğrudan müzakere etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

ABD'li General John Nicholson, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mike Pompeo, ABD'nin Taliban ile görüşmeye ve uluslararası güçlerin rolünü müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullanmıştı.