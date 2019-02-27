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CNC ile tespih işliyor

Oltulu tespih ustası Ömer Aktaş, Oltu taşı tespih işlemeciliğinde CNC kullanarak bir ilki gerçekleştirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:58
CNC ile tespih işliyor

Oltulu tespih ustası Ömer Aktaş, Oltu taşı tespih işlemeciliğinde CNC kullanarak bir ilki gerçekleştirdi.


Türkiye de ilk defa Oltu taşını ’bilgisayar sayımlı yönetim’ olan CNC makinesiyle işleyen Aktaş, Oltu taşı işlemesinde büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Altaş, "8 senedir bu işle meşgulüm. Önceden biraz daha basit işçilik yapıyorduk. CNC’den önce sade tespih yaptık sonra CNC ile değişik modellerle kendimizi geliştirdik. Bugün de bu sistemle yararlanıyoruz. CNC ile daha değişik modeller yapıyoruz. Yurt dışına ve Türkiye geneline elimizden geldiğince göndermeye çalışıyoruz. CNC bize çok kolaylık sağladı. Önceden basit işçilikler vardı şimdi ise müşteri tespihi gördüğünde çok şaşırıyor. Çok değişik modeller olduğu için gümüşün tespih üzerinde dönmesi tellere o şekli şemayı vermek de ayrı bir ustalık istiyor. Biz de elimizden geldiğince temiz malımızı yapıyoruz. Sipariş usulü çalışıp gönderiyoruz. Elle yapılan işçiliklerde illaki kasma oluyor milimi milimine santimi santimine her şey yerine dört dörtlük oturmuyordu. Ama CNC’de tespih kompastı olduğunda hatayı ortadan kaldırıyor. Kompastsız tespihle CNC’de çalışmak imkansızdır. Tüm ölçüde milimlik bir şekilde tespih dört dörtlük oluyor. Çıkan tespihlerde şimdiye kadar herhangi bir şikayet almadık. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Basit işçilikleri piyasadan kaldırmak için böyle bir yola başvurduk. Oltu da ilk denemeyi biz yaptık. İlk aylarda olup olmadığının endişesindeydik ama sonra her şey rayında oturdu. Çok da güzel oluyor. Dilerim başkaları da yapabilir. Elimizden gelen bir şey olursa da yardımcı olmaya çalışırız. Bilgisayar sayesinde kusursuz işçilik yapıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:58
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