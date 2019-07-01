ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.

Kilis Belediye Meclisi salonunda Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un başkanlığında toplanan belediye meclisinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına 3 kişi aday oldu.78 kişinin oy kullandığı seçimlerde Mevcut Başkan Mehmet Kara 31 oy,Hakkı Gündoğmuş29 oy,Mehmet Arslan ise 23 oy aldı. 1 oy boş çıkarken, 4 oyda geçersiz sayıldı.

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