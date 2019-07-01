ÇMKM başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:15
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına Mehmet Kara yeniden seçildi.
Kilis Belediye Meclisi salonunda Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un başkanlığında toplanan belediye meclisinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanlığına 3 kişi aday oldu.78 kişinin oy kullandığı seçimlerde Mevcut Başkan Mehmet Kara 31 oy,Hakkı Gündoğmuş29 oy,Mehmet Arslan ise 23 oy aldı. 1 oy boş çıkarken, 4 oyda geçersiz sayıldı.
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