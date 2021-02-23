Sesli paylaşım yapılabilen, sohbet odaları ile kullanılan Cluphouse uygulaması son dönemlerde kendinden çokça söz ettirdi. Cluphouse’ye girmek için davet kodu arayanlar varken diğer yandan farklı sebeplerden dolayı hesabını silmek isteyenler var. Cluphouse hesabı nasıl silinir? Cluphouse davetiye nasıl alınır?

Cluphouse hesap silme işlemini gerçekleştirebilmek için telefon veya bilgisayardan https://app.clubhouse.io adresine girilmesi gerekir. Akabinde kayıtlı olduğunuz hesabınıza giriş yapılarak sol üst kısımda yer alan profile tıklanması ve ayarlar (settings) menüsüne girilmesi gerekir. Ayarlar kısmında bulunan hesabı sil (Delete Account) butonuna tıklanarak gelen bildirime onay verilmesi gerekir. Bu işlemlerden sonra hesabınız başarıyla silinecektir.

Cluphouse davetiye bulma

Uygulamaya hızlı ve pratik bir şekilde girmek için bir davet koduna sahip olmalısınız. Aksi takdirde uygulamayı kullanabilmek için sıra beklemek zorundasınız. Cluphouse davetiye almak için uygulamayı kullanan yakın bir arkadaşınızdan isteyebilirsiniz. Eğer yakınlarınızdan kimse bu uygulamayı kullanmıyorsa Twitter arama kısmına “Cluphouse” yazarak orada bulunanlardan davetiye isteyebilirsiniz.