  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'

22 ilde büyük operasyon! Çok sayıda isim yakalandı

Cumhuriyet'in eli ayağına dolaştı! Bir yandan HDP'ye sahip çıkıp diğer yandan PKK itirafını verdi

Normalleşme öncesi 15 gün tam kapanma mı geliyor? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu

Halk TV’den kovulan gazeteci gerçeği itiraf etti! İBB istedi, biz değiştirdik

Türkiye'nin üs kuracağı iddia edilen ülkede büyük patlama!

Avrupa ülkesi duyurdu! Müthiş gelişme: Uzak Doğu'yu bırakıp Türkiye'ye geliyorlar

Elon Musk'ın attığı o tweet 15 milyar dolarına mal oldu! Dünyanın en zengini unvanını kaybetti

27 ülkeyi geçtik! 41 kere maşallah

Hâlâ kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsunuz ama yemezler! Samimiysen Akit muhabirinin karşısına çık Çetin Doğan
Teknoloji Cluphouse hesabı nasıl silinir? Cluphouse davetiye nasıl alınır?
Teknoloji

Cluphouse hesabı nasıl silinir? Cluphouse davetiye nasıl alınır?

Son zamanlarda popüler olan sosyal medya uygulamalarından biri Cluphouse kullanıcılarından bazıları hesaplarını silmek istiyorlar. Öte yandan bazı kimseler de Cluphouse kullanıcı olmak istiyorlar. Peki Cluphouse hesabı nasıl silinir? Cluphouse davetiye nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 16:46:00 -
Cluphouse hesabı nasıl silinir? Cluphouse davetiye nasıl alınır?

Sesli paylaşım yapılabilen, sohbet odaları ile kullanılan Cluphouse uygulaması son dönemlerde kendinden çokça söz ettirdi. Cluphouse’ye girmek için davet kodu arayanlar varken diğer yandan farklı sebeplerden dolayı hesabını silmek isteyenler var. Cluphouse hesabı nasıl silinir? Cluphouse davetiye nasıl alınır?

Cluphouse hesap silme işlemini gerçekleştirebilmek için telefon veya bilgisayardan https://app.clubhouse.io adresine girilmesi gerekir. Akabinde kayıtlı olduğunuz hesabınıza giriş yapılarak sol üst kısımda yer alan profile tıklanması ve ayarlar (settings) menüsüne girilmesi gerekir. Ayarlar kısmında bulunan hesabı sil (Delete Account) butonuna tıklanarak gelen bildirime onay verilmesi gerekir. Bu işlemlerden sonra hesabınız başarıyla silinecektir.

Cluphouse davetiye bulma

Uygulamaya hızlı ve pratik bir şekilde girmek için bir davet koduna sahip olmalısınız. Aksi takdirde uygulamayı kullanabilmek için sıra beklemek zorundasınız. Cluphouse davetiye almak için uygulamayı kullanan yakın bir arkadaşınızdan isteyebilirsiniz. Eğer yakınlarınızdan kimse bu uygulamayı kullanmıyorsa Twitter arama kısmına “Cluphouse” yazarak orada bulunanlardan davetiye isteyebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile yapılan anlaşmayı Meclis'te onayladılar!
Dünya

Türkiye ile yapılan anlaşmayı Meclis'te onayladılar! "Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

Dost ülke Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisi'nde onaylandı. İktidardaki Sosyalist Parti (PS) Milletvekili..
İmamoğlu'nu aratmadı! Soyer, Erdoğan'dan bakın ne istedi
Gündem

İmamoğlu'nu aratmadı! Soyer, Erdoğan'dan bakın ne istedi

İzmir'i vuran deprem felaketinde hasar alan belediye binasını bile dayanıklı hale getirmeyen CHP'li Tunç Soyer, kentte bulunan Cumhurbaşkanı..
Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'
Dünya

Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, İsrail'in Suriye'de savaş uçaklarıyla birlikte saldırganlaştığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay