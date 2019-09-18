Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip… Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Belçika ekibi Club Brugge evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçının tüm detayları… CANLI MAÇ SKORU:0-0 Club Brugge S. Mignolet M. Mitrović S. Deli F. Ricca Clinton Mata H. Vanaken R. Vormer M. Rits K. Diatta D. Okereke E. Dennis Galatasaray Muslera Mariano Christian Luyindama Marcão Teixeira Yuto Nagatomo J. Seri S. Nzonzi Mario Lemina Radamel Falcao Ryan Babel Sofiane Feghouli

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