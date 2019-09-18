Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip…18 Eylül 2019 Çarşamba 19:55
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip…
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Belçika ekibi Club Brugge evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. İşte, Club Brugge Galatasaray maçının tüm detayları…
CANLI MAÇ SKORU:0-0
Club Brugge
S. Mignolet
M. Mitrović
S. Deli
F. Ricca
Clinton Mata
H. Vanaken
R. Vormer
M. Rits
K. Diatta
D. Okereke
E. Dennis
Galatasaray
Muslera
Christian Luyindama
Marcão Teixeira
Yuto Nagatomo
J. Seri
S. Nzonzi
Mario Lemina
Ryan Babel
Sofiane Feghouli
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