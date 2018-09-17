Club Brugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Club Brugge - Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Futbol severler nefeslerini Signal Iduna Park Stadında oynanacak lub Brugge - Borussia Dortmund maçı için tutuyor. Peki Club Brugge - Borussia Dortmund yarın saat kaçta oynanacak?

Futbol severler UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak karşılaşmalara kilitlendi. Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup maçları salı ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şampiyonlar Ligi A Grubunda Club Brugge - Borussia Dortmund maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak konusu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaClub Brugge - Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.Signal Iduna Park oynanacak Club Brugge - Borussia Dortmund maçının başlama saati 22:00

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda bulunan takımlar şunlar: