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CLK Boğaziçi neyi bekliyor?

Yaklaşık 8-9 ay önce Küçükçekmece Yeşilova Mah. 2. Er Sk.’taki inşaat yapımı sebebiyle tedbirsizce yatırıldığını düşündüğüm sokak elektrik dağıtım kutusu veya trafosu nasıl oluyor da sağlıklı bir şekilde hâlâ yerine oturtulmuş değil.

12 Ekim 2018 Cuma 14:48
CLK Boğaziçi neyi bekliyor?

 Ali Ay İstanbul  Okur Postası  Yaklaşık 8-9 ay önce Küçükçekmece Yeşilova Mah. 2. Er Sk.’taki inşaat yapımı sebebiyle tedbirsizce yatırıldığını düşündüğüm sokak elektrik dağıtım kutusu veya trafosu nasıl oluyor da sağlıklı bir şekilde hâlâ yerine oturtulmuş değil. Yukarıda resmini paylaştığım ve bu vaziyette sokağımızda yerde duran bu sigorta kutusu nedeniyle illâ birinin başına birşey gelmesi mi bekleniyor.

Sokakta oynayan çocukların elektrik akımına kapılması veya panonun üzerine devrilmesi nedeniyle oluşabilecek nahoş olayların müsebbibi kim olacak, kim hesap verecek. Bu elektrik panosunun önünden her geçtiğimde bu nedenle tüylerim diken diken oluyor.

Nasıl oluyor da emniyet tedbirleri alınmıyor diye CLK Boğaziçi’ne sitem ediyorum.

Durumun nahoş bir olay yaşanmadan IVEDİ’likle çözülmesini ve bu gibi durumlara “kaza durumu oluşmadan” tedbir alınmasını-özen gösterilmesini CLK Boğaziçi’den talep ediyorum.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 14:48
  1. İstanbul
  2. CLK Boğaziçi

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