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Clinton'ın evinden sonra bir bomba alarmı daha

ABD Gizli Servisi tarafından Bill ve Hillary Clinton çiftinin evinde bomba bulunmasından sonra ABD eski başkanı Barack Obama'nın ofisinde de şüpheli paket bulundu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:12
Clinton'ın evinden sonra bir bomba alarmı daha

ABD Gizli Servisi, eski Amerika Birleşik Devletleri BaşkanıBarack Obama’nın ofisinde şüpheli paket buldu.

"Bombalar birbirine benziyor"

ABD Gizli Servisi, eski Başbakan Barack Obama’nın ofisine şüpheli paket gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, paketin içine yerleştirilen patlayıcı cihazın Bill ve Hillary Clinton çiftinin evine gönderilen bomba ile benzer olduğu belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz Pazartesi günü de ABD’li milyarder George Soros’un evine de benzer bir patlayıcı gönderilmişti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:12
  1. Barack Obama
  2. Başbakan Barack Obama
  3. ABD Gizli Servisi
  4. Bill ve Hillary Clinton çifti
  5. ABD’li milyarder George Soros

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