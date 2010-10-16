Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi kaygılandırıyor

Hillary Clinton, BBC’ye verdiği mülakatta, her NATO üyesinin ortak savunmaya yönelik taahhüdü olması ve bunun için uygun katkıyı yapması gerektiğini belirtti. NATO’nun dünya tarihinin savunma amaçlı en başarılı ittifakı olduğunu düşündüğünü söyleyen Clinton, bunun muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates de müttefiklerinin askeri yeteneklerini azaltması halinde, bu yöndeki açıkların kapatılması için gözlerin kendilerine döneceğini söyledi. Hillary Clinton ve Robert Gates önceki gün Brüksel’deki NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısına katılmışlardı.