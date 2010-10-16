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Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi kaygılandırıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İngiltere hükümetinin savunma harcamalarını azaltmaya yönelik planının ülkesini kaygılandırdığını söyledi

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi kaygılandırıyor

Hillary Clinton, BBC’ye verdiği mülakatta, her NATO üyesinin ortak savunmaya yönelik taahhüdü olması ve bunun için uygun katkıyı yapması gerektiğini belirtti. NATO’nun dünya tarihinin savunma amaçlı en başarılı ittifakı olduğunu düşündüğünü söyleyen Clinton, bunun muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates de müttefiklerinin askeri yeteneklerini azaltması halinde, bu yöndeki açıkların kapatılması için gözlerin kendilerine döneceğini söyledi. Hillary Clinton ve Robert Gates önceki gün Brüksel’deki NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısına katılmışlardı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:18
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