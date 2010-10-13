Clinton: Bosna Hersek’i ağır reformlar bekliyor

Clinton, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeleriyle görüştükten sonra, Saraybosna'daki Devlet Tiyatrosu'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in bütünlüğünü desteklediğini ifade ederek, öğrencilere ileride seçecekleri ve takip edecekleri siyasi liderler konusunda çok dikkatli olmalarını tavsiye etti. Clinton, daha sonra ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını yaptı. Hillary Clinton, açılışta yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te barışı tam anlamıyla destekleyen liderlerin yanlısı olduğunu söyleyerek, ''Bosna Hersek'i ağır reformlar bekliyor'' dedi. Clinton, Saraybosna'daki temaslarının ardından Sırbistan'a geçti