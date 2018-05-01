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Claudia Roth, Erdoğan ile birlikte muhalefete de izin verilmeyince karşı çıktı

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 Partisi Milletvekili Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da seçim konuşmasının engellenmesine muhalefet partileri de dahil olunca uygulamaya karşı çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 01:32
Claudia Roth, Erdoğan ile birlikte muhalefete de izin verilmeyince karşı çıktı

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 Partisi Milletvekili Claudia Roth, Alman hükümetinin muhalefet partileri de dahil Türk siyasetçilere uyguladığı seçim kampanyası ve miting yasağını eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da seçim konuşması yapmasına şahsen karşı olmadığını söyledi. Alman medyasına açıklamada bulunan Roth, "Ben olsam böyle bir uygulamadan vazgeçerdim" ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın "güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" belirten milletvekili, "Güvenlik sağlandığı sürece, buna dayanırız. Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli" dedi. 

Roth'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uygulansa ve muhalefete uygulanmasaydı, bu durumda nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu oldu.

Alman hükümeti aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 01:32
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