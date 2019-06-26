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ÇKS’de son gün 28 Haziran

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
ÇKS’de son gün 28 Haziran

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Emine Sever, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 28 Haziran tarihinde son bulacağını hatırlatarak “Çiftçilerimizi ÇKS kayıtlarını yaptırmaları için son gün olan Cuma’ya kadar tarım ve orman müdürlüklerine bekliyoruz” diye belirtti.


ÇKS kayıtlarının devlet tarafından çiftçi olarak nitelendirilebilmenin anahtarı olduğunu kaydeden Sever, çiftçilerin ÇKS kayıtlarını yaptırmadan desteklemelerden yararlanamadığı gibi tarım sigortası başvurusunda da bulunamadığını belirtti. Dr. Emine Sever, “Tarımsal kredi kullanımında da ÇKS belgesi şartı aranmakta. Bunun yanı sıra çiftçilerimiz tarım sigortası, tarımsal kredi kullanamıyor ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ürün veremiyor. Sisteme başvurular, yönetmelik çerçevesinde 30 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor ancak, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını 28 Haziran Cuma gününe kadar yaptırmaları gerekiyor” uyarısında bulundu.


Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üreticilerin kayıt süreçleri hakkında da bilgi veren Tarım ve Orman Eskişehir İl Müdürü Emine Sever şunları anlattı:


“Çiftçi kayıt sistemine ilk kayıt 3 farklı şekilde yapılabilir. Bunlar arazi sahiplerinin başvurusu, arazi kiralayanların başvurusu ve arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olanların başvurusu şeklindedir. Çiftçi kayıt sistemine ilk kez kayıt oluyorsanız öncelikle kimlik bilgilerinizi beyaz edeceğiniz evrakları doldurmalısınız. Tapularınızın fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız. Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız. Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün ya da mahallenin muhtarına imzalatmalısınız. Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinizin bulunduğu tarım ilçe müdürlüğüne ya da arazi merkez ilçede ise tarım müdürlüğüne yapmalısınız.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
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