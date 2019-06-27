0553 313 94 23

ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Çitçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmayan çiftçiler için son gün 30 Haziran.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:24
ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Çitçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmayan çiftçiler için son gün 30 Haziran. Kayıt yaptırmayan çiftçiler devlet destekli düşük faizli kredilerden ve devletin sigorta prim desteğinden faydalanamıyor.


Düzce Valiliğinden ÇKS uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda “2019 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecektir. Bilindiği gibi Çiftçi kayıt Sistemi başvuruları tüm tarımsal desteklemelerin temelini oluşturmakta olup, bu başvurular olmaksızın herhangi bir tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanmak mümkün olmamaktadır. İlimiz genelinde 27 bini aşkın çiftçimiz ve üreticimiz bulunmaktadır. Üreticilerimizin bir bölümünün henüz 2019 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmadıkları görülmektedir. Üreticilerimizin öncelikle başvuru yapıp yapmadıklarını öğrenmek üzere bağlı bulundukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bilgi edinmeleri gerekmektedir. 2019 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmayan üreticilerimizin ÇKS kaydı yaptırmak veya mevcut kaydı güncellemek üzere birinci aşamada ÇKS kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alacakları Çiftçi Kayıt Formları ile Ziraat Odalarına giderek Çiftçi Belgesi almaları, daha sonra ise beyan edilen arazinin bulunduğu mahalle muhtarlıklarına onaylattıkları bu formları İl/İlçe Müdürlüğüne makbuz karşılığı teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu itibarla; ilimiz genelinde tüm üreticilerimizin 2019 üretim yılı ÇKS başvurularının yapıp yapmadıkları konusunda bilgi edinmek ve başvurularını yapmak üzere İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.


Çiftçiler devlet destekli düşük faizli kredilerden ve devletin sigorta prim desteğinden faydalanmak istiyorlarsa Çiftçi Kayıt Sistemi yani ÇSK kaydı yaptırmak zorundalar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    1. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    2. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    3. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    4. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    5. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    6. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    7. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    8. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    9. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    10. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    11. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    12. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    13. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    14. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    15. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    16. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    17. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    18. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    19. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    20. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    21. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    23. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    24. Mete Eke’den Genel Kurul öncesi Erol..
    25. Anadolu Ajansında "dijital iletişim"..
    26. Rusya ile İsrail arasında gerginlik!
    27. TİKA’dan Komorlar’da çiftçilere destek
    28. Vedat Muriç hangi takıma transfer..
    29. HDP’li belediye meclis üyesi ve ailesi..
    30. Akçakoca’da meydana gelen pat pat..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!