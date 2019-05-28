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CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in sosyal sorumluluk projelerine Vali Çakır’dan destek

Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı ziyaret eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, başta Askıda Ekmek olmak üzere, Hayatı Aydınlat, Enerji Okuryazarlığı ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Askıda Ekmek Futbol Turnuvası hakkında detaylı bilgi verdi.

28 Mayıs 2019 Salı 16:01
CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in sosyal sorumluluk projelerine Vali Çakır’dan destek

Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı ziyaret eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, başta Askıda Ekmek olmak üzere, Hayatı Aydınlat, Enerji Okuryazarlığı ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Askıda Ekmek Futbol Turnuvası hakkında detaylı bilgi verdi.


Elektrik perakende müşteri memnuniyetini temel alan yaklaşımla faaliyet gösteren CK Enerji Çamlıbel Elektrik, sosyal sorumluluk projeleriyle de sektöre öncülük ediyor. Yardımlaşma, eğitim, kültür sanat, bilim, spor alanlarında toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen şirket, bu alanda attığı adımlarla ilgili olarak başta valilikler olmak üzere kamu ve özel sektör kurumları ile de işbirliğine büyük önem veriyor.


Bu çerçevede 23 Mayıs Perşembe günü Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ve Yozgat İl Müdürü Edip Teoman, halen devam etmekte olan sosyal sorumluluk projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Yozgat Valisi Çakır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken; topluma, Türkiye’ye değer katan tüm projelere her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.


Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’nın 2’ncisi düzenlenecek


Kurum olarak yürüttükleri projelerin detaylarını Vali Çakır ile paylaşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Tekin, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile Ağustos 2017’de başlattıkları Askıda Ekmek Projesi’nin Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 500 noktaya ulaştığı anlattı. Şu ana kadar dağıtılan ekmek sayısının 860 bin 550’yi aştığını kaydeden Tekin, “Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma hedefi ile geçen yıl ‘Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’nı da başlattık. Kamu ve özel kurum çalışanlarının turnuva ile projemiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz turnuvamız Sivas, Tokat ve Yozgat’taki birçok kurum katılacak. İl şampiyonları belli olduktan sonra iller arası müsabakalar da düzenlenecek” dedi.



Hayatı Aydınlat Konserleri, ‘şarj istasyonu’ oluyor


CK Enerji Çamlıbel Elektik çalışanlarının destek verdiği ‘Hayatı Aydınlat Projesi’ hakkında da Vali Çakır’a bilgi veren Tekin,bu yıl 11 Şubat Salı gecesi Sivas Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser sonrasında elde edilen gelirle, ‘engelli vatandaşlara engelsiz hayat sunma’ hedefi ile kentin en merkezi yerlerine ‘akülü sandalye şarj istasyonu’ kurmayı hedeflediklerini anlattı. Tekin ilk olarak Sivas’ta kurulan ‘akülü sandalye şarj istasyonlarını’ Yozgat ve Tokat’ta da hayata geçirme yönünde çalışmaları bulunduğunu söyledi.


Bu arada enerjiyi verimli kullanma, tasarruf alışkanlığı oluşturma hedefi ile başlattıkları Enerji Okuryazarlığı Projesi çerçevesinde toplumu bilgilendirme yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tekin, “Biz kendimizi sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlamıyoruz. Bu ülkeye, bölgeye hizmet etmek, toplumsal barışa, yardımlaşmaya katkıda sağlamayı görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Sayın Valimizin de verdiği destek bizim için çok değerli. Kendisine tekrar teşekkür ediyor, bölgemizin kalkınması için her zaman birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 16:01
  1. konser
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