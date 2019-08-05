CK Enerji Akdeniz Elektrik ve HAYTAP işbirliği sokak hayvanlarına can oldu

Antalya, Burdur ve Isparta’da sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta ve kötü muamele gören sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri için HAYTAP ile yola çıkan CK Enerji Akdeniz Elektrik, bugüne kadar 70’in üzerindeki sokak hayvanının yaşama dönmesine destek oldu. Bu sırada 40’a yakın sokak hayvanı da sahiplendirildi.

Perakende elektrik sektörünün öncü şirketlerinden CK Enerji Akdeniz Elektrik, doğa ve hayvan dostu bir şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine öncelik veriyor.Bu amaçla hayvan hakları konusuna dikkat çekmek üzere adımlar atan CK Enerji Akdeniz Elektrik, özellikle hizmet verdiği Antalya, Burdur ve Isparta’da tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının eski sağlığına kavuşması için kaynak oluşturdu. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına destek olmayı ve bu anlamda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik’in 2017 yılında Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile başlattığı işbirliği ikinci yılını doldururken 70 sokak hayvanı yaşama döndürüldü. ‘Enerjimiz Dostlarımız İçin’ sloganı ile çıkılan yolda, HAYTAP’a gelen ihbarlardan hareket ederek Antalya, Burdur ve Isparta’da bulunan sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta ve kötü muamele gören çok sayıda sokak hayvanının bakım ve tedavi masrafları üstlenildi.

40 hayvan sahiplendirildi

Bugüne kadar 30’un üzerinde sokak hayvanı tedavi ettirilip doğal yaşama geri kazandırılırken 40’ın üzerinde sokak hayvanının da sahiplendirildiğini söyleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “İki yıl önce uzun soluklu bir yola çıktık. Bu sırada dokunduğumuz hayatlar bize ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi. Yardıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarımızın tüm bakım ve tedavileri HAYTAP’ın işbirliği ve gözetimindeki uzman veterinerlerce yapılıyor. Tedavilerin tamamlanmasının ardından da sokak hayvanlarının doğal yaşama kazandırılması veya bakım yetisi olan duyarlı bireylerce sahiplenilmesi konusunda da HAYTAP ile iletişim halinde hareket ediyoruz” dedi.

Çalışanlar Gönüllü Kulübü kurdu

CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanlarının da projeye büyük destek verdiğini anlatan Değerli, "Şirketimiz çalışanları kendi aralarında bir de Gönüllülük Kulübü kurdu. Sokak hayvanları için düzenli olarak sokaklara mama ve su bırakıyorlar. Şirket kampüsüne gelen yavru ve yaralı hayvanları da sahiplendiriyorlar. Özellikle hizmet verdiğimiz bölgede yaşayan sokak hayvanlarının haklarını gözetip onlara yardımcı olurken bölgemizdeki çocuklara ve yetişkinlere hayvan sevgisini aşılamayı da hedefliyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere müşterilerimize ve HAYTAP’a projeye olan katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Hayata dönüş öyküleri

İki yıldır devam eden ‘Enerjimiz Dostlarımız İçin’ projesi, birçok sokak hayvanının yaşama tutunma öyküsüne destek oldu. Su kuyusuna düşen bir kartal, ağır yaralı halde sokakta bulunan minik bir köpek yavrusu, erken doğum nedeniyle hareket edemeyen tekir kedi bunlardan sadece bir kaçı. Burdur’un Bucak ilçesinde kaza geçiren ve gelen ihbar üzerine bulunarak sağlığına kavuşması için Antalya’ya transfer edilen yaşlı bir köpek kurtarıldı. Omurga ve kalça arasında tam kırık, vücudunda birçok yarası bulunan yaşlı köpek, ameliyatın ve bir aylık yoğun bakımın ardından herkesi şaşırtarak hayata ve doğal yaşama geri döndü.

Bir diğer ağır yaralı olarak sokakta bulunan minik bir köpeğin uzun süre yürümesi imkansız görünüyordu. Tedaviye çok hızlı yanıt veren minik köpek, kısa sürede ayağa kalktı. Sahiplenen ailesi de bu kadar çabuk ayağa kalkmasından dolayı ona İngilizce uyanmak anlamına gelen Wake adını verdi.