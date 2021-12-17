CK Boğaziçi aboneleri 'güvence bedeli' mesajı ile şoka uğradı! "Hükümet yaptı sanacaklar"

Son günlerde birçok vatandaş, tarafından gönderilen yeni güvence bedeli mesajıyla adeta şok oldu.

Bazı elektrik dağıtım şirketleri, ilk elektrik aboneliği yaptırılırken elektrik enerjisine karşılık gelen borcun ödenmemesi riskine karşı aldıkları 'güvence bedellerini' abonelere iade etmeye başladı.

Güvence bedellerini iade edip kat kat fazlasını istiyorlar

Bazı elektrik dağıtım şirketlerinin tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal ederek, birçok aboneye aniden 'güvence bedeliniz iade edilmiştir' mesajı göndermeye ve yeni sözleşme için bir kat kat yeni güvence bedelli istemeye başladığı ortaya çıktı.

Elektrik dağıtım şirketlerinin zamlı güvence bedelli uygulaması vatandaşın büyük tepkisini neden olurken, konu ile ilgili görüştüğümüz elektrik dağıtım şirketleri abonelere zamlı güvence bedellerinin gönderildiğini doğruladı ve bunun usulsüz olmadığını söyledi.

"80 bin TL istiyorlar"

Dikkat çeken aaçıklamalarda bulunan CK Boğaziçi abonesi olan iş insanı Mehmet Yıldırım "Şimdi üyelerimizin birçoğuna elektrik tedariki sağlayan firma sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek, güvence bedellerini iade etmek suretiyle yeni güvence bedeli olarak son iki fatura tutarı kadar güvence bedeli alıyor.

Parayı geri yatırıp astronomik rakamlar istiyorlar

Yani geçmişte bin liralık güvence bedeli yatırdıysanız, bunu iptal ediyor. Yeni sözleşmeye göre tutuyor eğer 10 bin liralık bir elektrik kullanıyorsanız 20 bin lira sizden tahsil ediyor. Tabii bunu yaparken de bir yazı gönderiyor; şu tarihten itibaren yenilenecektir diye. Sonra bir bakıyorsunuz ki elektrik faturanıza artı 20 bin lira, artı 80 bin lira, 40 bin lira gibi bir rakam yansıtılmış. Bunu da sorduğunuzda 'biz iptal ettik' diyorlar. Yeni güvence bedeli olarak son iki fatura tutarı kadar da sizden bu tahsilatı yapıyoruz diyorlar. Eski güvence bedelim nerede dediğinizde ise “PTT’ye adınıza yatırdık. PTT’den gidip alın” diyorlar." dedi.

Araştırmaları sonucu durumu fark ettiklerini belirten Yıldırım "Şimdi bu ekonomik kriz ortamında böyle bir uygulama etik değil. Yasal olduğunu da bilmiyoruz. Hadi diyelim yasal, yasal olsa bile etik değil. Çünkü, siz tek taraflı olarak benim geçmişte yapılan sözleşmemi nasıl iptal edersiniz? Ve benden misli misli yeniden güvence bedeli nasıl alırsınız?

"Yasal olsa bile etik değil"

Bize ve üyelerimize gönderilen yazılarda detaylı bir açıklama zaten yok. Şimdi burada Enerji Bakanımıza, EPDK’ya bunu iletmek lazım. Bu ortamda böyle bir şey nasıl yapılır? Ne için başka özel firmalar bunu böyle yapmıyor da, abonesi en çok olan bir elektrik dağıtım şirketi bunu yapıyor? Böyle yaparak milyarlarca para topluyorlar. Bu ekonomik ortamda bunu toplamaya ne hakkı var? Ben hukukçulara bu durumu araştırtıyorum. Yasal olduğunu varsaysak bile etik değil." açıklamasında bulundu.

"Hükümet yaptı sanacaklar"

Elektrik dağıtım şirketlerinin yüksek miktarlarda para topladıklarına dikkat çeken Yıldırım "Firmam için ben bir buçuk sene önce sözleşme yapmışım. Güvence bedelimi yatırmışım. Şimdi o güvence bedelimi iade ediyor. 18 bin lira güvence bedelini iade ederek benden 42 bin lira güvence bedeli tahsil ediyor. Hadi niye PTT’ye yatırıyorsunuz? Madem böyle bir şey var. Hesaptan, faturadan mahsup edin. Çünkü insanların birçoğu bundan habersiz. Bilmiyorlar. O yazıyı bile dikkate almamışlar. O yazı bile çoğunun eline geçmemiştir. Fakat bir bakıyorsunuz ki fatura yüksek gelmiş. Sizden fazladan para tahsil edilmiş. Çoğu insan elektriğin daha özelleştiğini bile bilmiyor. Bunu hükümet yaptı sanıyorlar. Hükümete kızıyorlar. Paralarının da PTT’de olduğundan haberleri yok. Ancak bunu araştırınca size söylüyorlar. Çünkü küçük esnaf var, büyük esnaf var. Büyük esnafın faturaları otomatik ödemede olduğu için farkında değil. İyi bir dikkat sayesinde bunun farkına varabiliyorsunuz." dedi.

19 bin TL iade edip 33 bin TL istendi

CK Boğaziçi'nden güvence bedeli şoku yaşan diğer bir isim olan İstanbul Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Yentürk ise "Ödemeyi görünce biz de şaşırdık. Öncelikle bize mesaj geldi güvence bedeli 19 bin TL tarafınıza yatırılacaktır diye. Bu tutarı PTT şubelerinden gidip almamız gerektiği söylendi. Daha sonraki mesajlarda da 33 bin TL güvence bedeli bizden talep edildi. Buradaki birçok esnaf arkadaşlarımız da aynı sorunu yaşıyor. Neden böyle olduğunu biz de anlamadık? Gerekli yerlerle görüşmek istiyoruz ancak müşteri hizmetleri bize doyurucu cevabı vermiyor. Daha önce yüzde 7’lik bir indirim payı vardı ancak bu pay bize bilgi verilmeden iptal edildi." dedi.

"72 bin TL istediler bu adalet mi?"

CK Boğaziçi tarafından sözleşmesinin tek taraflı olarak iptal edildiğini bile getiren Gaziantepli Kardeşler Otomotiv Şirketi Başkanı Ali Uçar ise "1996 yılında elektrik aboneliği aldım. 30 milyon TL güvence bedeli aldılar benden. 2006 yılına geldiğimizde elektriğimiz yetmedi. Ve kilovat artırımı gerekti. Bu işlemde trafo şartı koydular ve kendi iş yerimize kendi özel trafomuzu aldık koyduk. 2 milyon 750 bin TL’de trafoyu aldığımızda tekrar güvence bedeli istediler, onu da yatırdık. Ve bugüne kadar kullanıyorduk. Kasım’ın ayında bize bir mesaj geldi. “Efendim sözleşmenizi iptal ediyoruz. Güvence bedelinizi PTT Bank’a gönderiyoruz. Buradan iade alabilirsiniz.” Ne yapacağımızı şaşırdık. Tek taraflı olarak bir sözleşmeyi iptal etmişler. 16 milyon TL paramızı bankaya gönderdiler. Paramızı aldık ve bir hafta sonra, efendim yeni sözleşme yapacağız. Yeni sözleşmede 2 aylık kullanım bedelinin karşılığı olarak yeni güvence bedeli 72 milyon 435 bin TL bizden para istediler. Bugün 'ben zarar ediyorum' diye benim 25 sene önce yatırmış olduğum güvence bedelini bana 16 bin TL olarak ödüyorsun. Benden 72 bin TL tekrar istiyorsun. Bu adaletli bir şey mi? Bu haksız bir uygulamadır." açıklamasında bulundu. (Haber7)