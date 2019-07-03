0553 313 94 23

Cizre’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı

Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesine göre Şırnak Cumhuriyet Savcılığından, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, görevine başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:36
Cizre’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı

Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesine göre Şırnak Cumhuriyet Savcılığından, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, görevine başladı.


Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olan Abdulhamit Durgut’un iki yıllık görev süresinin dolmasının ve Isparta’nın Yalvaç ilçesine atanmasının ardından, Cizre’ye atanan Korhan Sert, görevine başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günde ne kadar su içilmeli?
    1. Günde ne kadar su içilmeli?
    2. 90 yaşındaki adamdan 54 gündür haber yok
    3. Hakkari'deki terör operasyonu
    4. GÜNCELLEME - Hindistan'da baraj taştı:..
    5. Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna..
    6. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    7. Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı
    8. Göztepe sahaya indi
    9. Paraları alıp kaçan BAE'li Başbakan'ın..
    10. Su kanalına düşen domuzları avcı..
    11. Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne..
    12. Göztepe sezon hazırlıklarına başladı
    13. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    14. Malezya'dan İsrail'e ayar!..
    15. Bandırma’ya şebeke suyu sağlayan hatta..
    16. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    17. Nusaybin Kaymakamlığı, belediyenin..
    18. TOKİ konutlar bitmeden kura çekildi..
    19. ABD-Meksika sınırında büyük skandal!..
    20. Medipol Başakşehir'de sağlık kontrolleri
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz