Cizre’deki operasyonda 4 sağlık görevlisi tutuklandı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 doktor ve 3 sağlık personeli tutuklandı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:01
Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 doktor ve 3 sağlık personeli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz’da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan özel bir hastanede görevli doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan şüpheliler savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan 4 zanlı, cezaevine gönderildi.
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