Cizre’de üstyapı çalışmaları devam ediyor Şırnak’ın Cizre ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cudi Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Arıcan, yerinde incelediği sıcak asfalt çalışması ile ilgili talimat verdi. Kaymakam Arıcan, çalışmaların hızlandırılması ve vatandaşların mağdur edilmemesini istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.