Cizre’de sele kapılan araçtaki gelin ve kaynana hayatını kaybetti Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılan otomobildeki gelin ve kaynana hayatını kaybetti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılan otomobildeki gelin ve kaynana hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şırnak’ta imam olan Mustafa Yavuz’un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde bulunan Konak Mahallesi’nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sele kapıldı. Sürücü Yavuz ve kızı, sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz aracın içinde sürüklendi. Emine ve Gül Nazik Yavuz’un cansız bedenleri, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 600 metre uzakta bulundu. Cenazeler Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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