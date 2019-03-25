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Cizre’de sel felaketinin bilançosu ağır oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:19
Cizre’de sel felaketinin bilançosu ağır oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü. Sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, mahsur kalan vatandaşlar da AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Kentte, akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı şiddetini artırdı. İlçe merkezi Nur ve Cudi mahallelerinde onlarca evi su bastı. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar, evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, Cizre Belediyesi ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.



Otomobili sele kapıldı eşi ve annesi öldü


Konya’dan atandığı Şırnak’a giden imam Hüseyin Avni Yavuz’un kullandığı otomobil, Cizre ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel suyuna kapılıp sürüklendi. Otomobildeki imam ve kızı kurtulurken, eşi ve annesi hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Yavuz’un 15 Mart tarihinde Şırnak Mevlana Camii’ne ataması yapıldığı ve ailesiyle birlikte göreve başlamak üzere Cizre’ye geldiği öğrenildi.



“Çevre ve Şehircilik ile AFAD zarar tespit çalışmalarına başladı”


Yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, yoğun yağışlar nedeniyle bir sel felaketi yaşandığını söyledi. Kaymakam Arıcan, “Hem belediyemiz ve devletimizin bütün kurumları, il emniyet müdürlüğümüz, ilçe sağlık müdürlüğümüz, AFAD, Çevre Ve Şehircilik Müdürlü hemen gerekli müdahalelere başladılar. Bu müdahaleler çerçevesinde içlemiz, en az zararla, bu affetti atlattı. Olayın yaşandığı ilk saatlerden itibaren, belediyemiz tüm mahallelerimizde tüm ekipler ve iş makinalarıyla derhal müdahale ettik. İlçe Emniyet Müdürlüğü gerekli güvenlik tedbirleri aldı. Bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD yetkilileri eşya ve bina zararlarını tespit ediyor. Bu afetten dolayı ne yazık ki iki acı kaybımız meydana geldi. İlimize atanan müezzin Konya’dan buraya gelmişti. Eşi ve annesi aracın sele kapılmasıyla ve aracın dere yatağına uçmasıyla vefat ettiler” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:19
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