Cizre’de resmi bayramlaşma töreni yapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde resmi bayramlaşma töreni yapıldı.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Garnizon komutan Vekili Yarbay Bülent Ayık ve İlçe Jandarma Komutan vekili Yüzbaşı Mustafa Yılmaz ile birlikte öğretmen evinde düzenlenen törende vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine gelen vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Ramazan ayının maneviyatına ve önemine değindi. Kaymakam Arıcan, "Huzur ve güven ortamını dolu dolu yaşadığımız bu süreçte bu huzur ve güven ortamını korumak,muhafaza etmek,desteklemek,güçlendirmek hepimizin görevidir. Bu huzuru ortamını korumak sadece biz kamu görevlileri yada güvenlik birimlerimizin değil hep beraber zengininden fakirine. Esnafından ticaretçisine, memuruna, muhtarına ama herkesin bu konuda herkesin bir katkısının olması gerektiğine inanıyorum.Bugüne kadar da vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Biz bu topraklarda yaşayan ve bu toprakların insanıyız.Bunun içinde paylaşacak olan çok şeyimiz var. Bu topraklar da herkese yetecek kadar imkana sahiptir hem yer altı hem de yer üstü kaynaklar anlamında. Yeter ki paylaşmasını bilelim. Yeter i birlik ve beraberliğimiz bozulmasın" dedi.

Yaklaşık bir saat süren bayramlaşma töreninden sonra mülki idare amirleri Cizre Devlet Hastanesi ve polis güvenlik noktalarını ziyaret etti.