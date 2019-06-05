Cizre’de öncelik hayatın öncelik yayanın uygulaması

Ramazan Bayramında oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesinin amaçlandığı, 81 ilde hayata geçirilen öncelik hayatın öncelik yayanın ve kırmızı düdük uygulamaları Şırnak’ın Cizre ilçesinde de gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Cizre Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan polis noktasında Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız tarafından denetim yapıldı. Uygulama kapsamındapolis noktasından geçen araçlar durdurulup hem projenin önemi anlatıldı hem de araçlarda bulunan vatandaşların bayramı kutlanarak şeker ve baklava ikram edildi. Polis noktasına gelen araçları tek tek durduran Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız sürücülere emniyet kemeri ve yayalara öncelik verilmesi hususunda uyarılarda bulunurken, araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik kazalarını azaltmak için başlatılan projeyle araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalmasını tembihledi. Kaymakam Arıcan, "Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını, can ve mal kayıplarını en alt düzeye düşürmek için, İçişleri Bakanlığımız tarafından proje hayata geçirildi. Buna göre araçta yolculuk yapan çocuklarımız sürücülerin hatalı bir davranışta bulunmaları veya trafik kurallarına aykırı davranmaları durumunda, onları trafik kurallarına uyması konusunda çalacakları kırmızı düdükle onları ikaz edecekler. Bunun yanında da sürücülere öncelik hayatın öncelik yayanın ve emniyet kemerinin takılması hususunda tembihlerde bulunup hem bayramlarını kutladık hem de şeker tatlı ikramında bulunarak vatandaşlarımızı uğurladık. İnşallah hem ülkemiz ve hem de Cizre’mizde bu bayramda hiç trafik kazası olmaz. Hiçbir insanımız üzülmez. Hiçbir insanımızı kaybetmeyiz ve hiçbir zarar oluşmaz diye ümit ediyoruz" dedi.