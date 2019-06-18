0553 313 94 23

Cizre’de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 15:36
Cizre’de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Öğle namazına müteakip tarihi Ulu Cami’de kılınan gıyabi cenaze namazına STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazı İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz tarafından kılındı. Yılmaz, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi’nin yaptıklarına şahit olduklarını onun şehadetinin Müslümanların kenetlenmesine öncülük yapacağını söyledi.


Daha sonra STK temsilcileri adına açıklama yapan Cüneyt Özkaya, Mısır’da son yıllarda katil Sisi eli ile gerçekleştirilen cinayetlerin devam ettiğini söyledi. Özkaya, “Cunta rejiminin mahkemeleri vasıtasıyla yüzlerce mazlum ve mustazaf Mısırlı kardeşimiz şehit olmuştur. Yaptığı katliamlarla seleflerini geride bırakan diktatör Sisi rejiminin son kurbanı Mısır’ın seçilmiş ilk meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmuştur. Muhammed Mursi cunta mahkemesinde, çelik tel çekili cam kafeste görülen duruşma sırasında hayatını kaybederek şehitler kervanına katılmıştır. Cunta rejiminin yaptığı darbeden sonra zindana atılan ve yıllarca zindanda her türlü işkenceye maruz kalmasına rağmen inandığı davasından zerre kadar taviz vermeyen Muhammed Mursi, daha yolun başındayken bu yolun zorluklarına katlanacağını gerekirse gözünü kırpmadan canını feda edeceğini açıkça belirtmişti. Son nefesine kadar verdiği sözü yerine getiren, Firavunların karşısında Musa’ca durup taviz vermeyen Muhammed Mursi’nin şehadetini tebrik ederiz. Zindana atıldığı ilk günlerde zindandan ancak şehadetle çıkacağını bilen Muhammed Mursi, çağdaş Firavunlara karşı göstereceği direnişi şu sözlerle belirtmişti, ‘Gövdemi hapsetseniz de kalbimle taşlayacağım sizi, bundan sonra eve dönüşüm olmasa da gidecek bir cennetim var. Beni belki zaferlerle gömecekler, lakin sizi ahımın ordusu devirecek’ Dün Firavun’u Kızıldeniz’e gömen kadir-i mutlak, yarın Müslümanların elleri ile Sisi ve ordusunu Nil’e gömecektir. Dün idam sehpasına götürdükleri Seyyid Kutup’u nasıl sinelerde öldüremediyseler, bugün Muhammed Mursi’yi de sinelerimizde öldüremeyecekler. Firavun ve avaneleri bizleri şehit etmekle bitireceklerini zannediyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle yanılıyorlar. Bizler ne zindana atılmakla ne de öldürülmekle biteriz. Kanımızın son damlasına kadar inandığımız Aziz İslam davası için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Allah’ın izni ile Muhammed Mursi’nin şehadeti Mısır topraklarında berekete vesile olacak ve katil Sisi’nin sonunu getirecektir” dedi.


Konuşmaların ardından Mursi için dua edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'da AA ve TRT sitelerine erişim engeli
    1. Mısır'da AA ve TRT sitelerine erişim..
    2. Darende’nin tarihi yerleri..
    3. Merkezefendi’de yaz spor okullarına..
    4. Tarsus’ta Zübeyde Hanım büstündeki..
    5. Ekrem İmamoğlu seçimlerde sonra..
    6. Diyarbakır’da asfaltlama çalışmaları..
    7. Bakan Ersoy’dan Yurduntepe Kayak..
    8. Ankara Gençlik Parkı’nın Türkiye..
    9. Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı
    10. Siverek’te Mursi için gıyabi cenaze..
    11. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    12. Niğde’de şiddetli yağış sonrası yollar..
    13. Zonguldak’ta Mursi için gıyabi cenaze..
    14. TCMB döviz kurları
    15. Belediye konservatuarına yaz kayıtları..
    16. Eski nişanlısı tarafından öldürülen..
    17. Adıyaman’da terör örgütü HTŞ/Nusret..
    18. Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu..
    19. Malatya, Avrupa Bilgi Ağına dahil oldu
    20. Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu
    21. Adana AFAD’dan deprem tatbikatı
    22. Uluslararası Erciyes Dağ Maratonu..
    23. Kdz. Ereğli Fransız işgalinden..
    24. FETÖ'den yargılanan eski savcıya hapis..
    25. Mobilyacılardan Özbekistan çıkarması
    26. Avukat duruşmada savunmasını akülü..
    27. Adıyaman Üniversitesinde Muhammed..
    28. Hatay’da Mursi için gıyabi cenaze..
    29. Başkan Aydın, “Kastamonuspor bayrağı..
    30. Akıncı Üssü davası
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması