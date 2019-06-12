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Cizre’de Kızılay gönüllüsü öğrencilerden örnek davranış

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kızılay gönüllüsü iki lise öğrencisi, esnafın yapmış olduğu destekle aldıkları kitapları satıp elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi dört aileye maddi destekte bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:25
Cizre’de Kızılay gönüllüsü öğrencilerden örnek davranış

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kızılay gönüllüsü iki lise öğrencisi, esnafın yapmış olduğu destekle aldıkları kitapları satıp elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi dört aileye maddi destekte bulundu.


Cizre Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıfta eğitim gören Kızılay gönüllüsü Kerime Cilasun ve Esra İverendi, Kızılay Cizre Şubesinin hayata geçirdiği Şenlendirme Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla esnaftan topladıkları yardımla 84 kitap aldı. Sanat sokağında açmış oldukları stantta kitap satışına başlayan öğrencilere vatandaşlar da destek verince kitaplar kısa bir sürede satıldı. Öğrenciler kitaplardan elde ettikleri 840 lira ve esnafın yapmış olduğu bağışlarla dört aileye maddi destekte bulundu.


Kerime Cilasun, Kızılay gönüllüsü öğrenciler olarak ilçede maddi durumu kötü olan dört aileye yardımda bulunmak için bir çalışma başlattıklarını söyledi. Cilasun, "Bu çalışma kapsamında da esnaflardan topladığımız yardımlarla 84 kitap alıp bu kitapları satarak 840 lira gelir elde ettik. Elde edilen gelir ve yapılan bağışlarla ihtiyaç sahibi dört ailenin her birine 370 liradan oluşan yardım zarflarımızı evlerine götürüp teslim ettik ve hayır dualarını aldık. Bizim bunu yapmamızdaki amaç birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularımızı pekiştirip, etrafımızda bulunan ve yardıma muhtaç olan insanlara sahip çıkılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bu anlamda bizden desteklerini esirgemeyen esnaflara ve kitap alarak bize destek çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Esra İverendi ise, Kızılay gönüllüsü olarak ilçedeki sosyal sorumluluk projelerine katılıp insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. İverendi, "Bu kapsamda Dicle Nehri kenarında bulunan parklardaki çöpleri toplayıp parkları temizledik. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına gül ve karanfil dağıtıp vermiş oldukları hizmet için teşekkür ettik. Bunun yanında da etrafımızda bulunan yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunarak hem toplumun bu aileleri fark etmesini sağladık hem de paylaşma ve yardımlaşma duygumuzu bir kez daha pekiştirmiş olduk" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:25
  1. kitap
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