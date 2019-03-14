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Cizre’de intihar eden kadını kurtaran kahraman polis, olay anını anlattı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri’ne atlayan kadını, arkasından nehre atlayarak kurtaran Cizre Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nuh Toprak, "Kadını öyle görünce boğulacağımı göze alarak nehre atlayıp kadını kurtardım.

14 Mart 2019 Perşembe 12:23
Cizre’de intihar eden kadını kurtaran kahraman polis, olay anını anlattı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri’ne atlayan kadını, arkasından nehre atlayarak kurtaran Cizre Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nuh Toprak, "Kadını öyle görünce boğulacağımı göze alarak nehre atlayıp kadını kurtardım. Şimdi olsa yine atlarım" dedi.


Şırnak’ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Asiye E., önceki gün intihar etmek için Dicle Nehri’ne atladı. O esnada olay yerinde devriye gezen Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerinden Nuh Toprak genç kadının arkasından nehre atlayıp akıntıya rağmen kadını sudan çıkararak hayatını kurtardı. Yaşanan olaydan sonra Cizre’de vatandaşların kahraman ilan ettiği genç polis memuru Nuh Toprak, olay anını basın mensuplarına anlattı. Olay günü rutin devriye görevi için meslektaşları ile birlikte Bırca Belek Parkı’nda devriye görevinde olduklarını belirten Toprak, nehir kenarındaki yıkık surlardan bir kadının suya atladığını gördüğünü söyledi. Toprak, "Kadının atlaması ile birlikte arkadaşlarımla birlikte olay yerine koştuk ve nehrin ortasında akıntıya kapılan kadını görünce belimdeki silahımı, cebimdeki telefonumu, üniformamı çıkarmadan akıntıda boğulacağımı düşünmeden, hemen suya atlayıp kadını kurtarmak istedim. Akıntıya rağmen çok zorda olsa kadını bileğinden yakaladım ancak kadın beni de suyun içine çekmeye çalıştı. Bir yandan kadını kurtarmak diğer yandan da akıntı ile mücadele ettim ve zor da olsa kadını kıyıya kadar getirmeyi başardım. Nehir kenarındaki arkadaşlarımın yardımı ile kadını sudan çıkardık ve ilk müdahaleyi orada yaptıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdik. Sağlık ekiplerinin gelmesi ile birlikte kadını hastaneye kaldırdık" dedi.


Yaşanan olaydan sonra kadının yaşadığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Toprak, "O olay şimdi olsa yine tereddüt etmeden atlarım. Hiç bir şey bir insanın canından daha önemli olamaz. O gün o akıntıda boğulacağımı göze alarak nehre atladım. Benim yerimde de kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu tür olaylar her insanı olduğu gibi bizlere de büyük bir üzüntü yaşatıyor. Umarım bu ve buna benzer olaylar hiç bir zaman yaşanmaz. Bu anlamda da hastanede tedavisi devam eden Asiye E.’ye acil şifalar dilerim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:23
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