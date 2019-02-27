Cizre’de gözaltına alınan torbacı tutuklandı Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Cizre’de uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin sokak satıcılarına yönelik 197 polisle gerçekleştirdiği ve 7 kişinin gözaltına alındığı eş zamanlı şafak operasyonunda mahkemeye sevk edilen 6 sokak satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen F.D. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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