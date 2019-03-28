Cizre’de Aşkın Piri: Ahmet El-Ciziri paneli Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu tarafından Aşkın Piri: Ahmet El-Ceziri paneli düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu tarafından Aşkın Piri: Ahmet El-Ceziri paneli düzenlendi.

Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Vedat Sönmez, TSO Başkanı Salih Sefinç ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Rektör Erkan, 2019 yılını kendilerinin özellikle aşkın piri Melaye Ciziri yılı olarak kutladıklarını söyledi.

Rektör Erkan’ın ardından Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ruhullah Öz, Melaye Ciziri’nin hayatı, eserleri, divanı ve tasavvufi yönünü ele alarak sunum gerçekleştirdi.

Panel, Ahmet El-Ciziri’ye ait kasidelerin okunması ve panelistlere plaket verilmesi ile sona erdi.

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