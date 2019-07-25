Cizre’de Açık Kapı Projesi hayata geçti

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan vatandaş odaklı Açık Kapı Projesi, Şırnak’ın Cizre ilçesinde hayata geçti.

Vatandaşların başvurularının elektronik ortamda kaydedilip ilgili birimlere yönlendirileceği, başvuru sahibinin sürece ilişkin mesaj yoluyla bilgilendirileceği, yapılan işlemlerin üst yöneticiler tarafından takip edileceği Açık Kapı-Milletin Kapısı Projesi Cizre’de uygulanmaya başlandı. Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Hükümet Konağı binasında hizmete açılan Açık Kapı bürosunda inceleme yaparak bu hizmetin bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diledi. Vatandaşların sorun ve taleplerinin Açık Kapı bürosunda değerlendirilmeye alınacağını ifade eden Kaymakam Faik Arıcan, kamu hizmetlerini sunanlarla vatandaşlar arasındaki iletişimi güven ortamında sağlamak, vatandaşların talep ve beklentilerinin alınarak değerlendirilmesini sağlamak ve kronik sorunlara çözümler üretebilmek için bu projenin hayata geçirildiğini söyledi. Kaymakamlığa yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmeyi amaçladıklarını kaydeden Kaymakam Arıcan, "Sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, talep ve beklentilerin analiz ve raporlamaları yapılarak oluşturulacak yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum tekniklerine esas olmak üzere İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Açık Kapı Projesi 81 ilin dahil olduğu bir proje olarak ilçemizde de kaymakamlık binasında hizmete başlamıştır’’ dedi.