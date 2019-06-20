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Cizre’de 25 çiftçiye 750 arı ve 25 arı kovanı dağıtıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cizre ve Köylerinde Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 25 çiftçiye 25 arı kovanı ve 750 arı dağıtıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:52
Cizre’de 25 çiftçiye 750 arı ve 25 arı kovanı dağıtıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cizre ve Köylerinde Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında 25 çiftçiye 25 arı kovanı ve 750 arı dağıtıldı.


Cizre Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Şırnak Arıcılar Birliği’nin ortak olduğu yüzde 70’ni GAP İdaresi, yüzde 30’nu çiftçinin karşıladığı Cizre ve Köylerinde Arıcılığı geliştirme Projesi kapsamında 25 çiftçiye 750 arı, 25 adet arı kovanı, 25 kilogram arı yemi, 25 adet yemlik, 10 kilogram temel petek ve bir takım arıcılık malzemesi dağıtıldı. Arı ve arı kovanı dağıtım töreni için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Silopi yolu üzerinde dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, bal konusunda çok büyük adımların atıldığına vurgu yaparak, Cizre’de de bu konuda boş alan bırakmamak gerektiğini söyledi. Bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Arıcan, “Bizim amacımız bölgemizdeki insanların hem aile ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmelerini sağlamaktır. Burada olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da farklı ürünleri onlara göstermek ve bu ürünleri de yaygınlaştırmak istiyoruz. Hem Kışlık hem yazlık kullanılabilecek ovalar, yaylalar ve dağlar var. Yani arının kolay yaşayıp kolay ürün alabileceği, toplayabileceği bal üretebileceği alanlar çok fazla var. Bizde GAP İdaresine sunmuş olduğumuz proje neticesinde 25 vatandaşımıza 30 arılı kovanı dağıtmış olacağız. Emeği geçen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzün personellerine, Tarım ve Kredi Kooperatifimizin değerli yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Arzumuz ve isteğimiz vatandaşlarımızın bu arılı kovanlara sahip çıkmalarıdır. İnşallah bu çiftçilerimize verdiğimiz bu arılı kovanlar sayesinde iki ay sonra çok kaliteli balı tatmış ve insanlara sunmuş olacağız” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çiftçilere arılı kovan ve arı malzemeleri törenle teslim edildi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:52
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