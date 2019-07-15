Cizre’de 15 Temmuz etkinlikleri

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldıktan sonra şehitler için mevlit okutuldu.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 yılında kalkışılan ancak milletin kararlı duruşuyla geri püskürtülen hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde, Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak’ın Cizre ilçesinde de çeşitli programlar düzenlendi. İlk olarak Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve protokol üyelerinin katılımı ile Cizre Asri Mezarlığı’ndaki şehit kabirleri ziyaret edilerek şehitler için mezarları başında dualar okundu.

Mezarlık ziyaretinin ardından tarihi Ulu Camii’de devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okunup, şehitler için dua edildi.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Arıcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3. Yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Kaymakam Arıcan, “İlçemizde de önce şehir kabristanımızda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret edip, dualarımızı okuduk. Daha sonra Ulu Camii’de önce şehitlerimiz adına Mevlid-iŞerif daha sonra da namazımızı kıldıktan sonra da vatandaşlarımızla birlikte yemeklerimizi yedik. Bu tarih çok önemli bir tarih. Bu tarih bizim hiçbir zaman unutmayacağımız bir tarih çünkü 3 sene önce hain FETÖ terör örgütü bu ülkenin başına o gece büyük belalar saracakken Allah’a şükür ki milletimiz iradesine ve idaresine sahip çıkmıştır. Bu tarih önemli bir tarihtir bu anlamda Umuyorum ki ülkemiz bu tür belalarla karşılaşmayacak biz dimdik milletimizle bu belaların karşısında da duracağız” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunduktan sonra verilen ikramlarla birlikte program sona erdi.