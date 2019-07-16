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Cizre’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 12:57
Cizre’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.


FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde Cizre’de çeşitli programlar düzenlendi. Cizre Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Faik Arıcan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay İlker Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, TSO Başkanı Salih Sefinç, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunması ile başlayan programda konuşan Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, üç sene önce milletin parası ile alınmış uçaklarla, tüfeklerle, mermilerle millete kurşun sıkılan, bomba atılan geceyi yaşadıklarını söyledi. Kaymakam Arıcan, “O gece 249 şehit ve iki binin üzerinde gazimiz oldu. O siyah gece Allah’a şükür güneş ışıkları ile birlikte aydınlığa kavuştu. Bir ve beraber olunursa nelerin başarılı olabileceğini gösterdi. Şırnak’tan gelen hain terör örgütünün mensubu olan kişiler köprüde Cizreliler tarafından durduruldu. Bu bir kahramanlık öyküsüdür. Bu millet iradesine ve idaresine sahip çıktı. Bir olursak, birlikte olursak, beraber olursak bu ülkenin yenemeyeceği iş ve güçlük yok. Her bir güçlüğün üzerinden geliriz. Zaten bu geceler, bu programlar aslında bu duyguyu bu bilinci yeniden yaşamak ve yaşatmak için var” dedi.



“Olayın seyrini değiştiren kahraman Cizre halkı olmuştur”


Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ise, 15 Temmuz akşamı hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders verdiklerini söyledi. Sefinç, “Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde astsubay Ömer Halise Demir gibi kahramanlarımızı anıyor ve demokrasi nöbetinde vazifemizi yerine getiriyoruz. 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyoruz. Bu kahramanlık destanına ismini yazdıran şehirlerimizden bir tanesi şüphesiz kadim şehrimiz Cizre’dir. Belki de olayın seyrini değiştiren kahraman Cizre Halkı olmuştur. Çünkü Akçay ve Şırnak Çakır Söğüt Komando birliklerini havaalanına varmadan önüne set çeker gibi durduran kahraman Cizre halkı olmuştur. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın, bu millet ihanet içinde bulunan alçaklara karşı her zaman gerekli dersi vermiştir, verecektir. Rabbim bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı dindirmesin. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyoruz” diye konuştu.


Cizre Kaymakamlığı tarafından Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten şiirler okunup, darbe girişimi gecesi ve milletin darbecilere karşı koyduğu anlar sinevizyon gösterimiyle izlendi. Cizre’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği gece geç saatlere kadar devam etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:57
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