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Cizre TSO Başkanı Sefinç, muhtarlarla bir araya geldi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç, muhtarlarla bir araya geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:17
Cizre TSO Başkanı Sefinç, muhtarlarla bir araya geldi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sefinç, muhtarlarla bir araya geldi.


Öğretmen evinde düzenlenen toplantıya Sefinç’in yanı sıra TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, TSO yönetim kurulu, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda muhtarların yerel yönetimdeki yeri ve önemine değinen TSO Başkanı Salih Sefinç, muhtarlar ile birlikte şehirleri için güzel çalışmalar gerçekleştirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Sefinç, “Vatandaşlarımız ile yerel yönetimlerimiz arasında büyük işlevler gören ve bizlerin sesi olan muhtarlarımızın görüş ve taleplerini dinlemek ve şehrimizin sorunlarına çözüm aralamak adına bir araya geldik. Muhtarlarımız ile şehrimizin temel sorunlarını ve sorunların çözümü hususunda fikir alış verişinde bulunduk” dedi.


Cizre Muhtarlar Birliği Başkanı Saithan Tonçer ve muhtarlar ise gerçekleştirilen toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Sefinç’e ve TSO heyetine teşekkür edip, kentin sorunlarının çözümü hususunda beraber hareket edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:17
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