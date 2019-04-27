Cizre Kaymakamı Arıcan, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, Sakarya’da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Wushu Kungfu Şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında kabul etti.

Sakarya’da 11 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Okul Sporları Wushu Kungfu Şampiyonasında Cizre’yi temsil eden Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Medeni Çelik 65 kilogramda Türkiye 2. olurken 70 kilogramda da Muhammet Sait Budak Türkiye 9’uncusu oldu. 65 kilogramda Türkiye 2’incisi olan Medeni Çelik ve 70 kilogramda Türkiye 9’uncusu olan Muhammet Sait Budak, antrenörleri Zahit Sevinik ile birlikte Cizre Kaymakamı Faik Arıcan’ı makamında ziyaret etti

Başarılı sporcuları kabul eden Kaymakam Arıcan, "Bu gençler bizim göğsümüzü kabarttı. Onların almış oldukları bu başarı kelimeler ile ifade edilemez. İçinde bulundukları bütün imkansızlıklara rağmen kazandıkları başarı bizleri çok sevindirdi. Birçok deneyimli sporcu arasında gösterdikleri mücadele ile derece yaparak Cizre’ye dönmüş ve bizlere de büyük bir sevinç yaşatmışlardır. Bu anlamda elde etmiş oldukları başarıdan dolayı sporcuları kutlar başarılarının devamını dilerim” dedi.

Kaymakam Arıcan, başarılı sporcuları değişik hediyelerle ödüllendirip, başarı dileklerinde bulundu.