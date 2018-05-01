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Skandal görüntü! Fransız askerleri Münbiç'te ortaya çıktı

Türkiye ve ABD arasında terör örgütü PKK/YPG varlığı nedeniyle sorun olan Münbiç'te Amerikan askerleriyle birlikte devriye gezen Fransız askerlerine ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 13:45
Skandal görüntü! Fransız askerleri Münbiç'te ortaya çıktı

Türkiye'nin, Münbiç'te bulunan PKK/YPG terör örgütü mensuplarının oradan çıkarılması ve bölge güvenliğinin Amerika ile birlikte sağlanması ile ilgili görüşmeler devam ederken, Afrin operasyonundan sonra Münbiç'e gönderildiği belirtilen ve olup olmadıkları tartışma konusu olan Fransız askerlerinin ilk kez görüntülendiği iddia edildi.

DHA'nın Suriye'deki Kürt ve Arapça yayın yapan sitelerde yer alan görüntü ve fotoğraflara dayandırdığı haberinde, Fransız askerlerinin kent merkezinde ABD askerleri ile birlikte devriye gezdiği bildirildi. Fransa bayrağı asılan zırhlı araçlar ile birlikte ABD askerlerinin yanında devriye gezen Fransız asker sayısının 50 olduğu öne sürüldü. Fransız askerlerin Suriye'nin Tabka, Kobani ve Rakka kentlerinde de görev yaptıkları ifade edildi.

AA'nın haberine göre, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşları, 29 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüşmüştü. Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vadederek Münbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama da "Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile Türkiye arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği" belirtilmişti.

Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla ABD askerleri ve YPG/PKK teröristleri eşliğinde Münbiç içinde, Rakka ve Deyrizor'da devriye geziyor. Fransızlar, YPG/PKK'nın konuşlu olduğu noktaları da sık sık ziyaret ediyor.

Son dönemde örgüt elebaşları ile Menbiç'te iki toplantı yaptığı öğrenilen Fransız askerleri, örgüte silah ve ekipman sevk ediyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 13:45
  1. Fransa
  2. Münbiç
  3. SDG

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