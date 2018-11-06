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Haddini aştı! Türkiye'ye karşı skandal sözler

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) lideri Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi hâlinde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini sonlandıracağını vaat etti.

06 Kasım 2018 Salı 09:40
Haddini aştı! Türkiye'ye karşı skandal sözler

Mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu Başkanı olmak isteyen Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Manfred Weber, Bild am Sonntag gazetesinin sorularını yanıtladı.

Gazete, "EVP'nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu'nun başkanı olmak istiyorsunuz. Jean-Claude Juncker'den neyi farklı yapardınız?" şeklinde bir soru yöneltti.

"Kapıyı Türkiye'ye kapatacağım"

Weber bu soruyu "Müstakbel Avrupa Komisyonu Başkanı olarak, Türkiye'nin AB'ye olası üyeliği için yürütülen görüşmelere son verilmesi için uğraşırdım" diye yanıtladı.

Türkiye ile "sıkı bir ortaklıktan" yana olduğunu vurgulayan Weber, "Ancak Türkiye'nin tam üyeliğinin olmayacağını açıkça ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

2014 yılından bu yana EVP Grup Başkanı olan Weber, daha önce de Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:40
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