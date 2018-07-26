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Çizgiyi aştı! Skandal Türkiye açıklaması

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümün, Türkiye'nin garantisinin kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesi şartlarına bağlı olduğunu söyledi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:06
Çizgiyi aştı! Skandal Türkiye açıklaması

'Kıbrıs için Adalet' konferansında konuşan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel temsilcisi Jane Holl Lute'ye görüşmelere hazır olduğunu anlattığını söyledi. Rumların çözüm için şartlarını da sıralayan Anastasiadis, bunların, Türkiye'nin garantisinin kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesi olduğunu kaydetti.

Anastasiadis, "Biz; Kıbrıslılar için, Kıbrıslıların kendi geleceğini tayin hakkı, egemenliği ve bağımsızlığı için mücadele etmekteyiz. Kıbrıs Rum tarafının çabalarına ve iyi niyetine rağmen Ankara, tüm Kıbrıs'ın kontrolünü ele alacağı önerilerde ısrar etmektedir" iddialarında bulundu.

Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunun kışkırtıcı olduğunu ileri süren Rum lider, "Türkiye, yasa dışı yerleşikler ve Kıbrıslı Türkleri korumak için Türk askerlerinin kalıcı varlığını talep etmektedir. Bu, uluslararası hukuka ve müzakerelerde görüş birliğine varılmış ilkelere aykırı bir bahanedir. Bir toplumun güvenliği diğer toplum için tehdit oluşturmamalıdır. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıslı Türklerin endişelerine tam destek vermekte ve masaya bu yönde öneriler koymaktadır. Kıbrıslı Rumlar ayrıca endişelerine saygı gösterilmesini talep etmektedirler" diye konuştu.

ENERJİ POLİTİKASI

Rumların Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarıyla ilgili de açıklamalar yapan Anastasiadis, somut enerji planlaması esasında Kıbrıs'ın enerji politikasını uygulamada ilerlediklerini söyledi.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:06
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Kıbrıs
  4. Nikos Anastasiadis
  5. Antonio Guterres
  6. Dış Politika Haberleri

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