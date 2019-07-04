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Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar” sergisi

Küçükçekmece’debaşlatılan resim kursuna katılan 70 kursiyer, ‘Dokunuşlar’ isimli resim sergisi ile sanatseverler ile buluştu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:41
Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar” sergisi

Küçükçekmece’debaşlatılan resim kursuna katılan 70 kursiyer, ‘Dokunuşlar’ isimli resim sergisi ile sanatseverler ile buluştu. Klasikten güncele ve modern sanata geniş örneklerin yer aldığı sergi 1 Eylül’e dek açık olacak.


Küçükçekmece Belediyesi Cennet ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezleri tarafından Eylül ayında başlatılan resim kursuna katılan 70 kursiyer, ‘Dokunuşlar’ isimli resim sergisini açtı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan tarafından gerçekleştirilen sergi açılışına kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.


Temel resim eğitimi ile kendilerini keşfetme şansı bulan Küçükçekmeceli kursiyerler sanatseverler ile buluştu. 149 eserin bulunduğu sergide tuval, pastel ve suluboya çalışmaları yer aldı. Resim Eğitmeni İmad Bora Ağbaba yönetiminde gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler kağıt ve kalem kullanarak, temel sanat eğitimi içeriğinde yer alan; çizgi ve form, obje, perspektif, ışık gölge, obje, figür, desen, kompozisyon gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.


“Profesyonellerden eğitim alıyoruz”


Eğitim alan kursiyerlerden Esin Genç, “Buradaki resim kurslarında her şey en baştan öğretiliyor. Kara kalemle karalayarak başladığımız eğitimde çok ilerleme kaydettim. Her türlü tekniği öğrendim. Hem sosyalleşiyoruz hem para kazanıyoruz. Eğitmenlerimiz hem çok iyi hem de bilgilerini bizimle sabırlı bir şekilde paylaşıyorlar. Bizi kaliteli eğitimle buluşturan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ederim” dedi.


“Eğitime çizgi çizmekle başlıyoruz”


Resim Eğitmeni İmad Bora Ağbaba, “Resim eğitimine sıfırdan çizgi çizmekle başlayıp, sulu boya ve yağlı boya ile devam ediyoruz. Kursiyerlerimize resmi hiç bilmiyormuş varsayarak eğitim veriyoruz. Resme gönül veren, ilgisi olanlarla çalışmak bizleri mutlu ediyor ve onları aramızda görmek istiyoruz”diye konuştu.


1 Eylül’e kadar açık


Manzara, natürmort ve portre örnekleri gibi klasikten güncele ve modern sanata geniş örneklerin yer aldığı sergi 1 Eylül’e dek Cennet Kültür Sanat Merkezi’de gezilebilir.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:41
  1. sanat
  2. sergi
  3. resim sergisi

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