Çizgi film karakteri Elif çocuklarla buluştu Çocukların severek takip ettiği çizgi film karakteri Elif ve arkadaşları Malatya Park AVM’ de sevenleri ile buluştu.

Çocukların severek takip ettiği çizgi film karakteri Elif ve arkadaşları Malatya Park AVM’ de sevenleri ile buluştu.

Çocukların büyük ilgisi altında sahneye çıkan sevimli çizgi film karakteri Elif ile birlikte çocuklar şarkılar söyleyip ve Elif’in sorduğu sorulara cevap vererek eğlenceli dakikalar geçirdi. Aileler ise çocuklarının bu eğlenceli anlarını videolar çekerek takip etti.

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