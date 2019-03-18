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Çivril’de üst yapı çalışmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, alt yapısı biten Çivril ilçesinin Haydan Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarını tamamladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:44
Çivril’de üst yapı çalışmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, alt yapısı biten Çivril ilçesinin Haydan Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarını tamamladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinin Haydan Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarını tamamlamasının ardından üst yapı çalışmalarını da bitirdi. Haydan Mahallesi’ne 3 bin 500 ton asfalt döküldü. Mahalleye 80 bin metrekare kilit parke taşı döşeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki tüm kaldırımları da yeniden yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve gelirken "Merkezde ne varsa ilçelerimizde de o olacak" anlayışıyla yola çıktıklarını anlatarak, 19 ilçe ve 622 mahallede gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Denizli’nin en uzak mahallesine kadar hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Şükürler olsun tüm ilçelerimizde geleceğe hizmet edecek eserler bırakmaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu güzel hizmetlerimiz Çivrilimize, Denizlimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:44
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