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Çivril’de polisten huzur ve asayiş uygulaması

Denizli’nin Çivril ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen ‘huzur ve asayiş’ uygulamasında çalışma izni olmadığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu kadın ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı.

03 Mart 2019 Pazar 13:55
Çivril’de polisten huzur ve asayiş uygulaması

Denizli’nin Çivril ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen ‘huzur ve asayiş’ uygulamasında çalışma izni olmadığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu kadın ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı.


Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Çivril genelinde uygulanan asayiş denetimlerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 4 kadın ile değişik suçlardan yakalama kararı olan 2 kişi gözaltına alınırken 3 adette ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar polis merkezinde alınan ifadelerinden sonra sınır dışı edilmek üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderilirken, yakalama kararı olan iki zanlı sorgularının ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.


Ele geçirilen tüfeklerle ilgili olarak tüfek sahiplerine idari para cezası kesilirken tüfeklere el konuldu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:55
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