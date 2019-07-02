Çivril İlçe Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi Denizli’nin Çivril İlçe Emniyet Müdürü Serhat Küçükyalım makamında kalp krizi geçirdi.

Denizli’nin Çivril İlçe Emniyet Müdürü Serhat Küçükyalım makamında kalp krizi geçirdi. Küçükyalım şoförü tarafından hastaneye kaldırıldı.

Küçükyalım sabah saatlerinde çalıştığı makamında fenalaştı. Odasında fenalaşan Küçükyalım şoförünü arayarak yardım isteyince meslektaşlarının yardımı ile önce Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine götürüldü. Küçükyalım’ın burada kalp krizi geçirdiği tespit edilince, ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Küçükyalım’ın tekrar anjiyo olacağı öğrenildi.

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