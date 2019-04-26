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Cıvadan zehirlenen aile, 1 aydır hastanede tedavi görüyor

Kars’ın Sarıkamış Mescitli köyünde yaşayan Aygün ailesi, çocuklarının Mescitli İlkokulu kütüphanesinde bulup eve getirdikleri cıvanın içinde bulunduğu kabın kırılması sebebiyle zehirlendi.

26 Nisan 2019 Cuma 23:59
Cıvadan zehirlenen aile, 1 aydır hastanede tedavi görüyor

Kars’ın Sarıkamış Mescitli köyünde yaşayan Aygün ailesi, çocuklarının Mescitli İlkokulu kütüphanesinde bulup eve getirdikleri cıvanın içinde bulunduğu kabın kırılması sebebiyle zehirlendi.


İddiaya göre Mescitli İlkokulu Müdürü’nün dersten okul kütüphanesinin temizliği için çıkarttığı Furkan Aygün, Gürkan Aygün ve diğer öğrenciler kütüphane rafında, üzerinde hiçbir yazı yazmayan, misket görünümlü cisimler buldu. Oyuncak zannedip aldıkları cisimleri kendi aralarında pay eden çocuklar, evlerinde oyun oynarken kırılması sonucu zehirlendi. Halıya dökülen sıvının cıva olduğunu bilmeden halıyı silen anne Pınar Aygün, 2 yaşındaki Ömür Aygün ve 2 oğlu cıvadan zehirlendi.


1 aydır hastanede tedavi gören ailenin evi karantina altına alınıp, cıva bulaşan eşyalar AFAD tarafından götürüldü. Evine mühür vurulan baba Güven Aygün mağdur olduklarını belirterek, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, sağlık konusunda hiçbir sıkıntımız yok, doktorlarımız ve sağlık çalışanları bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Ben köy çobanıyım ancak ailemin yanında durduğum için çalışamıyorum, işsizim. Benim burada ne olacağım hala belli değil, ne kadar daha hastanede tedavi göreceğimiz belli değil, maddi manevi Cumhurbaşkanımızdan destek istiyorum" dedi.


"Ben okula çocuklarımı okumaya gönderiyorum, temizlik yapmaya değil" diyen Güven Aygün, "Valilikten tek seferlik bin 250 TL destek aldım ancak maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Cumhurbaşkanımızın bu işe el atmasını istiyorum. Valilik olsun Milli Eğitim olsun destek bekliyorum. Okulda cıvanın ne işi var, yetkililer bu işi araştırmalı" şeklinde konuştu.


Komşu oğlunun acil bir şekilde hastaneye kaldırılması sonucu cıva zehirlenmesi yaşadıklarını öğrendiklerini, kendilerinde de aynı belirtileri gördükten sonra hastaneye gittiklerini söyleyen anne Pınar Aygün, çocuklar Gürkan Furkan ve Ömür Aygün 1 aydır hastanede tedavi görüyor.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 23:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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