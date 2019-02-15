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Cıvadan etkilenen 33 öğrenciden 27’sinin tedavisi sürüyor

Adıyaman’da bir öğrencinin okula getirdiği cıvadan etkilenerek hastanede tedavi altına alınan 33 öğrenciden 27’sinin tedavisi devam ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 15:40
Cıvadan etkilenen 33 öğrenciden 27’sinin tedavisi sürüyor

Adıyaman’da bir öğrencinin okula getirdiği cıvadan etkilenerek hastanede tedavi altına alınan 33 öğrenciden 27’sinin tedavisi devam ediyor.


Türkiye Petrolleri Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisinin okula getirdiği cıvadan etkilenerek hastaneye kaldırılan 33 ortaokul öğrencisinden 27’sinin tedavisi devam ediyor.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, tedavi altında bulunan 27 öğrencinin hastanede 5 gün daha gözetim altında kalacağını, daha sonra alınacak kan örneklerine göre hareket edileceğini vurguladı. Öğrencilerin sağlık durumlarının şu an iyi olduğunu, herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığını söyleyen Doğan, “Adıyaman’daki ortaokulların birinde çocukların birinin okula cıva getirmesi sonucu 33 öğrencinin civayla temas etmesi ettiğini öğrendik. Bize başvuran cıvayı sınıfa götüren öğrenciden aldığımız bilgi ile milli eğitim müdürlüğü ve çocukların aileleri ile görüşüp hepsini hastaneye getirdik. Çocuklar müşahede altına alındı. Çocuklardan aldığımız kan tahlillerini Ankara’ya gönderip çalışıldı. Dün sonuçları aldık, çocuklardan 27 tanesinde tedavi edilmesi ortaya çıktı. Dün akşam, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve valimizin de iletişimi ile ambulans uçak ile antidotları getirildi. Bugün çocukların tedavisi başlandı, 5 gün tedavi alacaklar. Hepsinin genel durumları iyi, takiplerinde bir problem olursa hastanede gereken işlemleri yapılacak. Bu 5 günlük sürecin 3.gününde yine kan tahlilleri alınıp gönderilecek. Gönderdiğimiz kan sonuçlarına göre, çocukların tedavisini belirleyeceğiz, şu an genel durumları iyi. Aileleri ile görüşüldü, milli eğitim müdürlüğüyle görüşüldü, çocuklarımızın hastanede kaldığı sürede öğretmen görevlendirilecek. Çocuklar eğitimlerini hastanede devam ettirecek. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:40
  1. doğa

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