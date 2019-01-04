Manchester City-Liverpool maçı sonrası Premier Lig ne durumda? Premier Lig puan durumu

İngiltere Premier Lig'in 21. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Liverpool ile Manchester City'yi Etihad'da karşı karşıya getiren mücadeleyi Aguero ve Sane'nin golleriyle Manchester ekibi kazandı. Liverpool'un tek golü Firmino'dan gelse de bu gol, liderin bu sezonki ilk mağlubiyetini almasına engel olmadı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola; Ederson, Danilo, Stones, Kompany, Laporte, Fernandinho, David Silva, Sane, Bernardo Silva, Sterling, Aguero ilk 11'ini sahaya sürdü.

PREMİER LİG PUAN DURUMU

1. Liverpool 54 puan

2. Manchester City 50 puan

3. Tottenham 48 puan

4. Chelsea 44 puan

5. Arsenal 41 puan

6. Manchester United 38 puan