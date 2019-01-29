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Citroen’in Türkiye’deki faaliyetlerini Groupe PSA yürütecek

Citroen markasının distribütörlüğünü yürütmekte olan Baylas Otomotiv A.Ş.’nin Citroen operasyonları 4 Mart itibarıyla sona erecek. Aynı tarihten itibaren markanın satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetleri Groupe PSA Türkiye tarafından yürütülecek

29 Ocak 2019 Salı 10:34
Citroen’in Türkiye’deki faaliyetlerini Groupe PSA yürütecek

İSTANBUL (AA) - Citroen markasının Türkiye’deki faaliyetleri 4 Mart’tan itibaren Groupe PSA Türkiye tarafından yürütülecek.

Citroen açıklamasına göre, markanın distribütörlüğünü yürütmekte olan Baylas Otomotiv A.Ş.’nin Citroen operasyonları 4 Mart itibarıyla sona erecek. Aynı tarihten itibaren Citroen markasının satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetleri Groupe PSA Türkiye tarafından yürütülecek.

Baylas Otomotiv ve Groupe PSA Türkiye, bu geçiş sürecinde Citroen satış ve satış sonrası operasyonlarının herhangi bir kesinti ve aksama olmaksızın Groupe PSA Türkiye tarafından yürütülmesi için iş birliği ile çalışmalarına devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, "25 yıla yakın bir süredir Citroën markasını Türkiye’de layıkıyla temsil eden Baylas Otomotiv’e ve markaya tutkuyla bağlı olan tüm müşterilerine teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bugünkü duyurunun Groupe PSA’nın Türkiye’ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Cornuaille, "Amacımız, Türkiye otomotiv pazarındaki ilk üç oyuncu arasındaki konumumuzu korumak ve daha yukarılara taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Citroen operasyonlarını mevcut Citroen bayileri ile devam ettirme niyetinde olduklarını belirten Cornuaille, amaçlarının, satış ve satış sonrası operasyonlarda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konusunda birinci sıraya yerleşmek olduğunu dile getirdi.

Cornuaille, mevcut Citroen operasyonlarının kesintisiz devam edeceğini ifade ederek, müşterilerin de satış ve satış sonrası hizmetlerinde hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarını sözlerine ekledi.

Baylas Otomotiv’den yapılan açıklamada ise "1995 yılından bu yana Citroen markasının Türkiye’de başarıyla temsil edilmesine katkısı olan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:34
  1. CITROEN
  2. Groupe PSA Türkiye

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