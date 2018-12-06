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Citroen'den ÖTV ve KDV indirimlerine ek sıfır faiz ve indirim

Citroen'in binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirim ve sıfır faiz avantajı bulunuyor

06 Aralık 2018 Perşembe 16:46
Citroen'den ÖTV ve KDV indirimlerine ek sıfır faiz ve indirim

İSTANBUL (AA) - Citroen, aralık ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatları sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen,aralık ayında ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında, C3, C-Elysee, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı sunulurken, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor.

C4 Picasso modellerinde ise 60 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca, tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

Yeni Citroen C4 Cactus'ün fiyatı, ÖTV indirimiyle 119 bin TL'den, hurda teşviki ile birlikte 111 bin TL'den, C4 Picasso'nun fiyatı ise ÖTV indirimiyle 157 bin 650 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 154 bin 650 TL'den başlıyor.

ÖTV ve KDV indirimi üzerine ek indirim ve kredi kampanyası, Citroen’in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor.

Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180 derece açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı KDV indirimi ve hurda teşviki ile birlikte 68 bin 348 TL'den, Berlingo Combi'nin fiyatı da ÖTV indirimiyle 87 bin TL'den, hurda teşviki ile birlikte 83 bin 535 TL'den başlıyor.

Jumpy Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 106 bin TL, hurda teşviki ile birlikte 102 bin 15 TL oluyor. Jumpy Space'in fiyatı ÖTV indirimiyle 140 bin TL, hurda teşviki ile birlikte 134 bin 390 TL olarak belirlendi.

Jumpy Space Tourer’ın fiyatı da ÖTV indirimiyle 148 bin TL, hurda teşviki ile birlikte 142 bin 68 TL oluyor. Jumper Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 107 bin TL’den, hurda teşviki ile birlikte 102 bin 977 TL'den başlıyor.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:46
  1. Aralık ayı kampanyası
  2. Citroen

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