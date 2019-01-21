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Citroen'den 3 yaş ve üzeri araçlar için bakım paketleri fırsatı

Araçlarını yetkili servislere getiren 3 yaş ve üzeri Citroen sahiplerine orijinal bakım yedek parçaları, işçilik ve motor yağlarında cazip indirimler içeren net fiyatlı 4 farklı "Standart Paket" ve 5 farklı "Full Paket" fırsatı sunuluyor

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:50
Citroen'den 3 yaş ve üzeri araçlar için bakım paketleri fırsatı

İSTANBUL (AA) - Citroen, bu yıl 3 yaş ve üzeri araçlar için net fiyatlı bakım paketleri fırsatı sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, kaliteli hizmet anlayışıyla 45 satış ve servis noktasında hizmet veren Citroen'in net fiyatlı servis kampanyasında, 3 yaş ve üzeri Citroen modellerine orijinal bakım yedek parçaları, işçilik ve motor yağlarında cazip indirimler içeren 4 faklı "Standart Paket" ve 5 farklı "Full Paket" fırsatı sunuluyor.

Kampanyada 3 yaş ve üzeri tüm benzinli ve dizel binek araçlar için Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 485 TL, tüm 3 yaş ve üzeri dizel motorlara Full Bakım Paketi ise KDV dahil 725 TL olacak.

Tüm 3 yaş ve üzeri benzinli motorlara Full Bakım Paketi ise 750 TL'ye sunulurken, tüm 3 yaş ve üzeri 1.4 HDI Euro4 motorlu modellerde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 395 TL, Nemo 1.3 Multijet Full Bakım Paketi KDV dahil 960 TL olarak belirlendi.

Tüm 3 yaş ve üzeri Jumpy modellerinde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 620 TL, Full Bakım Paketi KDV dahil 780 TL, tüm 3 yaş ve üzeri Jumper modellerinde ise Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 680 TL, Full Bakım Paketi KDV dahil 950 TL'ye sunuluyor.

Standart Paket, yağ filtresi, hava filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliğiyle 15 nokta check-up işçiliği hizmetini, Full Paket ise yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliğiyle 15 nokta check-up işçiliği hizmetini kapsıyor.

Citroen Türkiye, Citroen teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında dünya şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibi ile hizmet veriyor.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:50
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