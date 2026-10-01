Citroën’in kalbi Bursa’da atacak! Citroën CEO’sundan kritik ziyaret

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Tofaş, Stellantis’in global marka yönetimlerini Bursa’daki üretim üssünde ağırlamayı sürdürüyor. Citroën CEO’su Xavier Chardon, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Bursa Fabrikası ziyaretinde üretim süreçlerini, fabrikanın teknolojik ve mühendislik yetkinliklerini ve yeni dönem projelerini yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında Chardon, K9 projesiyle başlayan yeni üretim dönemini de yakından inceleme fırsatı buldu. Üretim hattında K9 projesi kapsamında üretilen araçları ve üretim süreçlerini inceleyen Chardon’a, Tofaş’ın çok markalı üretim yapısı, mühendislik yetkinlikleri ve yeni dönem üretim kapasitesi hakkında bilgi verildi. Ziyaret, K9 projesiyle birlikte Tofaş Bursa Fabrikası’nın Citroën ve Stellantis’in üretim yapılanmasında üstlendiği yeni rolü de ortaya koydu.

Tüketicilere erişilebilir, konforlu, yenilikçi ve ihtiyaçlara uygun mobilite çözümleri sunmaya odaklanan Citroën’in global yönetimi, Türkiye programı kapsamında önemli temaslarda bulundu. Bu kapsamda Citroën CEO’su Xavier Chardon, Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nı ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Chardon, Tofaş’ın üretim süreçleri, kalite yaklaşımı, mühendislik yetkinlikleri ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin köklü otomotiv sanayi kuruluşlarından Tofaş, Stellantis Türkiye ile gerçekleştirilen entegrasyonun ardından üretimden satış ve pazarlamaya uzanan geniş faaliyet alanıyla grubun Türkiye’deki önemli merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Bursa Fabrikası ise sahip olduğu üretim altyapısı, Ar-Ge ve mühendislik yetkinlikleriyle Stellantis’in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezleri arasında yer alıyor. Stellantis üst yönetiminin daha önce gerçekleştirdiği ziyarette de Tofaş’ın grup içerisindeki üretim ve Ar-Ge rolü özellikle vurgulanmıştı.

“Güçlü ekiplerin neler başarabileceğinin önemli bir göstergesi”

Citroën CEO’su Xavier Chardon, Türkiye’nin Citroën açısından ulaştığı güçlü konuma dikkat çekerek, “Türkiye’nin 2025 yılında Citroën’in dünya genelindeki 2’nci büyük pazarı konumuna ulaşması ve 2026’nın ilk 8 ayında markanın rekor pazar payı olan yüzde 5,2’yi koruması güçlü bir başarı. Aynı zamanda güçlü ekiplerin neler başarabileceğinin çok önemli bir göstergesi. İddia, yaratıcılık, hız ve uygulama gücü; Citroën’i işte bu anlayışla büyütüyoruz” dedi.

Türkiye’nin Citroën açısından yalnızca güçlü bir pazar olmakla kalmayıp üretim tarafındaki rolünün de genişlediğine dikkat çekildi. Tofaş’ta K0 projesi kapsamında Citroën Jumpy ve SpaceTourer modellerinin üretimine başlanmasının ardından, 30’uncu yılını kutlayan Berlingo’nun da kısa süre içinde Bursa Fabrikası’nda üretilmesi planlanıyor.

Türkiye’de bugüne kadar 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluşan Berlingo’nun yerli üretime dahil olması, Citroën’in Türkiye’deki üretim yapılanmasının yeni aşamalarından birini oluşturuyor.

“Bursa’nın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da güçlendireceğiz”

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise Citroën CEO’su Xavier Chardon’ı Bursa’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Stellantis’in global ölçekte önemli üretim merkezlerinden biri olan Tofaş’ta Citroën CEO’su Xavier Chardon’ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Bursa Fabrikamızın üretim gücünü, mühendislik yetkinliklerini ve yeni dönem projelerini kendisiyle paylaşma fırsatı bulduk” diye konuştu.

Türkiye’nin Citroën dünyasında ulaştığı güçlü pazar konumunun üretim tarafında da yeni projelerle desteklenmesini son derece değerli bulduklarını ifade eden Eroldu, “Jumpy ve SpaceTourer ile başlayan Citroën üretiminin Berlingo ile genişlemesi bunun somut göstergelerinden biri. Çok markalı üretim yapımız, ihracat gücümüz, mühendislik kabiliyetimiz ve yeni yatırımlarımızla Bursa’nın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.